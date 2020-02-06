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Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 06.02.2020 11:41 | Son Güncelleme

Bilecik ve ilçelerinde sigara denetimleri hızla devam ederken, bu yasağa uymayan iş yerlerine cezalar peş peşe yazılıyor.Bu denetimler kapsamında Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri ve Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "dumansız hava sahası" kapsamında halka açık mekanlarda sigara denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik ve ilçelerinde sigara denetimleri hızla devam ederken, bu yasağa uymayan iş yerlerine cezalar peş peşe yazılıyor.
Bu denetimler kapsamında Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri ve Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "dumansız hava sahası" kapsamında halka açık mekanlarda sigara denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda iş yerlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmazken, denetim yapanlar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü’nün sigara ve zararlarıyla mücadele konusunda yoğun bir gayret içinde olduğu, bu konuda duyarlı olan işletme sahipleri ve vatandaşlara teşekkür ettiler.
Yetkililer il genelinde denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceğini belirtilirken, Bilecik’te bir kaç iş yerine sigara yasağına uymadığı için ceza yazıldığı öğrenildi.

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İkindi
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Akşam
18:30
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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