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Sigara hırsızlığı yapan iki kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.06.2020 10:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde girdikleri bir marketten sigara çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Şuhut Devlet Hastanesi istikametinde yer alan bir marketin rafında bulunan sigaraların çalındığını fark eden market sahibi Kadir Koç, duruma Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber verdi.

Sigara hırsızlığı yapan iki kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde girdikleri bir marketten sigara çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şuhut Devlet Hastanesi istikametinde yer alan bir marketin rafında bulunan sigaraların çalındığını fark eden market sahibi Kadir Koç, duruma Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber verdi. Polis ekipleri şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren Seçkin K. ve Celal K.’nın olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

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