YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Sigara kaçakçısı jandarmaya takıldı

Sigara kaçakçısı jandarmaya takıldı

23.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sigara kaçakçısı jandarmaya takıldı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalözü Mahallesinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalözü Mahallesinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aracın yapılan detaylı aramasında bagajda gizlenmiş vaziyette 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.Y.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:35
İkindi
15:41
Akşam
18:11
Yatsı
19:26

Mardin Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Nergiz Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Söylemez Eczanesi
Derik
Emel Eczanesi
Kiziltepe
Roni Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Ak Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Mardin'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Mardin'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Mardin'de terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Mardin'de terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptali Mardin Havalimanı esnafını mutlu etti

DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptali Mardin Havalimanı esnafını mutlu etti

DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptali Mardin Havalimanı esnafını mutlu etti

DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptali Mardin Havalimanı esnafını mutlu etti

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.