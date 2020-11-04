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Sigara paketinden uyuşturucu hap çıktı

AMASYA HABERLERİ  | 04.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 2 kişinin kovaladığı 1 şahsın yere attığı sigara paketinin içinden 89 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen extacy hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik Caddesi’nde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sigara paketinden uyuşturucu hap çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 2 kişinin kovaladığı 1 şahsın yere attığı sigara paketinin içinden 89 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen extacy hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik Caddesi’nde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine intikal etti. Olayı gören vatandaşlar, bir şahsı araçla gelen 2 şahsın kovaladığını, akabinde kaçan şahsın elinde bulunan sigara paketini yere attığını ve birlikte olay yerinden ayrıldıklarını beyan etti.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayla alakalı O.D., İ.S., S.Y. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yere atılan sigara paketinin içerisi kontrol edildiğinde; 89 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen extacy hap elde edildi.
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından haklarında işlem başlatılan 4 şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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