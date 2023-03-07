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Sigara yakarken devrilen benzin bidonu alev aldı: Ağabey ile kardeşi ölümden döndü

07.03.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de 20 yaşındaki gencin sigara yaktığı esnada devrilen benzin bidonu alev aldı. Odada çıkan yangına müdahale eden ağabey ile kardeş, tutuşan eşyaları söndürmek isterken yaralandı.

Sigara yakarken devrilen benzin bidonu alev aldı: Ağabey ile kardeşi ölümden döndü

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale’de Tuna Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın alt dairesinde kardeşi Mehmet Ali Duyar (18) ile oturan Süleyman Duyar (20), sigara yaktığı esnada devrilen bidondaki benzin alev aldı. Odada çıkan yangına müdahale eden ağabey ile kardeş, tutuşan eşyaları söndürmek isterken yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangının çıktığı odada soğutma çalışması yapıldı. 3. derece yanıkla olayı atlatan iki kardeş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anını anlatan Süleyman Duyar, "Motordan benzin çekmiştim 3 gün önce. Motorumu satacaktım yarın. Benzini odama koydum. Odamda oturuyordum benzin devrildi. Elimde de sigara yakıyordum benzin alevlendi" dedi.

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