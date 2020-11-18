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Sigara yasağı ve HES denetimi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Muratlı Kaymakamlığı Denetim Ekibi, semt pazarında denetlemelerde bulundu.Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarında denetim yapan polis, bekçi, zabıta ve oda temsilcilerinden oluşan Kaymakamlık Denetim Ekipleri, sigara yasağı ve HES kodu denetimi gerçekleştirdi.Korona virüs salgının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve semt pazarlarında sigara içilmesi yasaklandı.

Muratlı Kaymakamlığı Denetim Ekibi, semt pazarında denetlemelerde bulundu.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarında denetim yapan polis, bekçi, zabıta ve oda temsilcilerinden oluşan Kaymakamlık Denetim Ekipleri, sigara yasağı ve HES kodu denetimi gerçekleştirdi.
Korona virüs salgının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve semt pazarlarında sigara içilmesi yasaklandı. Muratlı’da barikatla çevrili alanda kurulan semt pazarında sigara yasağı, maske zorunluluğu, HES kodu ve sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda bulunuldu.
Denetimde HES kodu ile pazarda satış yapan esnafın Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı da kontrol edildi. Maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla yaya yoğunluğunun fazla olduğu pazar yerlerinde sigara yasağıyla ilgili denetimlerde bulunuldu. Denetimlerin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

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