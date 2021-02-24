Manisa Badminton İl Temsilciliği tarafından Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda ’Sigarayı Bırakma Günü Badminton Turnuvası’ yapıldı.

Badminton sporcuları Sigarayı Bırakma Günü Badminton Turnuvası’nda buluştu. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya Yunusemre Belediyespor, Saruhanlı Belediyespor, Kula Belediyespor, Manisa Gençlik ve Spor Kulübü badminton sporcuları katıldı.

Uzun bir sürenin ardından sporcuların turnuvaya katıldığını aktaran Manisa Badminton İl Temsilcisi Ali Haydar Aras etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, “Sigaranın zararlarına dikkat çekmek, bugünün önemine atıfta bulunmak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Pandemi döneminde yaklaşık 1 yıldır turnuva ve şampiyonada maç yapmayan sporcuların böyle bir etkinlikte buluşturmak istedik. Bu il içi özel turnuvada sporcularımız müsabaka yaparak etkinliğe katıldılar.” dedi.

