Sığınmacı öğrenciler mesleki ve teknik eğitimle uyum sağlayacak

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'daki Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında Suriyeli sığınmacı öğrenciler hem öğrenim görüp hem de meslek öğrenirken, Türk gençleriyle uyum sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının ortakları arasında olduğu Suriyeli sığınmacı gençler ile Türk gençlerin istihdam edilebilirliklerini ve niteliklerini geliştirerek onların ekonomik ve sosyal bütünleşmesini amaçlayan Avrupa Birliğinin (AB) Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanmaya başlandı.

Geçici koruma altındaki Suriyeli gençler ile Türk gençlerinin kapsayıcı, kaliteli mesleki ve teknik eğitim-öğretime erişimlerini de amaçlayan projenin uygulandığı okulda, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı'na uygulama ana sınıfı açılarak öğrencilerin eğitimleri yürütülüyor.

23'ü Suriyeli ve 16'sı Türk öğrencinin yer aldığı proje kapsamında okulun Güzellik Saç Bakım Alanı ve Gıda Teknolojisi Alanı da yenilenecek.