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Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

13.03.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde binaların çatılarına sürü halinde konan sığırcık kuşları, ilginç görüntüler oluşturdu.

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

Yüksekova’da havaların ısınmaya başlamasıyla çeşitli kuş türleri de göç yoluyla gelmeye başladı. İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki binaların çatılarına konan sığırcıklar, gün batımında gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. Her sene olduğu gibi mart ayının ortalarında ilçeye gelen sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansları ise görenleri mest etti.

Havaların ısınmasıyla ilçenin çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Sığırcık kuşlarının bizim şehrimize gelmesi, bize artık baharın geldiğini söylüyor. Özellikle sığırcık kuşlarının buralara gelmeleri halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak biliniyor. Kuş türleriyle ilçemiz rengarenk oluyor. Ayrıca Yüksekova’da yer alan Nehil Sazlığı da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor” dedi.

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