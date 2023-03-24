YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. "Sigorta masrafı olmasın" diye aracını trafikten çekti, bu kararının cezasını pahalı ödedi

"Sigorta masrafı olmasın" diye aracını trafikten çekti, bu kararının cezasını pahalı ödedi

24.03.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de kullanmadığı aracına sigorta ödememek için aracını trafikten çeken vatandaşa sonrasında sigorta yaptırmadığı dönem için borç çıktı.

"Sigorta masrafı olmasın" diye aracını trafikten çekti, bu kararının cezasını pahalı ödedi

Rizeli vatandaş duruma tepki gösterirken, sorununa çözüm bulunmasını istedi.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Sabit Yeniçırak, 30 Haziran 2022 tarihinde aracını kullanmayacağından ötürü trafik sigortasından ve motorlu taşıtlar vergisinden muaf olmak istedi ve trafikten çekme belgesi aldı. Çekme belgesi aldığı tarihten 9 ay sonra aracını tekrardan trafiğe çıkartmak istedi ancak sigorta şirketine gittiğinde normalde ödemesi gereken fiyatın üzerinde bir fiyat istendi. Bunun nedenini sorduğunda ise aracı sigorta ödememek için trafikten çektiği dönemin sigorta borcunun ödenmediği söylendi.

Kullanmadığı otomobiline araç sigortası yapmamak için aracını trafikten çektiğini ancak yeniden sigorta yapmak istediğinde kendisine borç çıkarıldığını öne süren Sabit Yeniçırak, “Araçlarımıza çekme belgesini yaptırmamızın nedeni, trafik sigortasından ve motorlu taşıtlar vergisinden muaf olmak için. Devlet bize de bu hakkı veriyor. Aracınızı trafiğe çıkarmayacaksan, uzun süreli il veya yurtdışına çıkacaksa aracını trafikten çek bu ödenekleri ödeme diyor. İl dışında olduğum için aracım 1 yıllık trafik çekme belgesi almıştım. Şu an da ihtiyacım olduğundan dolayı kullanacağım aracımla trafiğe çıkmak istediğimden ötürü zorunlu trafik sigortası yapmam gerekti. Sigorta acentelerine gittiğimde, benim noterden aldığım çekme belgemi görmüyorlar. Sistemde öyle gözüktü diyerek emsal araçlarda 4 bin lira olan sigorta ücretini bana 8 bin 600 lira ödemem gerektiğini söylüyorlar. Nedenini sorduğumda ise gecikme bedeli olduğunu söylüyorlar. Bence bu bir soygun” diye konuştu.

“BANA YOL GÖSTERİN, HAKKIMI SAVUNAYIM DİYORUM AMA BİLMEDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR”

Yaşadığı olay karşısında ne yapacağını bilmediğini ve hakkını nasıl arayacağını bilmediğini belirten Yeniçırak, “Benim geriye dönük borcum olmaması gerekiyor. Zaten bir borcum olsaydı çekme belgesi alamıyordum. Devlet bana böyle bir hak verdiyse şu an sigorta acenteleri benim çekme belgemi neden görmüyor. Tamamen onları da suçlamıyorum, devlet bankaları da beni görmedi. Bankaya gidip ’Çekme belgeli aracıma sigorta yaptırmak istiyorum’ diyorum, ’sistem hata veriyor’ diyorlar. ’Sistem hata veriyor’ diye bunun bedelini ben mi ödeyeceğim. ’Suçlu ben miyim’ burada. Bana gelen cevaplar bunun yasal olmadığını söylüyorlar. Aciz kalıyorlar. ’Bana yol gösterin, hakkımı savunayım’ diyorum ama bilmediklerini söylüyorlar. Ben hakkımı nasıl savunacağım? Devlet yönetenlerden destek istiyorum, bunun bir yolu olmalı” ifadelerini kullandı.

“KİMDEN ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIMI BİLEMİYORUM”

Hakkını savunmak için gittiği yerlerden aldığı cevaplara tepki gösteren Yeniçırak, 2 katı fiyatına aracına sigorta yaptırmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Yasal bir girişim yapamıyorum çünkü kimden şikâyetçi olacağımı bilemiyorum. Destek aldığım yerler oldu, resmi yerler oldu. Nasıl yapacağımı, bana yol gösterin diyorum. Yetkili kişilerden ‘Nasıl yapabiliriz, hangi kurumları şikâyet edebilirim’ diyorlar. Aracıma sigortayı yaptırdım ama bunun da peşini bırakmayacağım. Emsal araçlarda 4 bin lira iken ben 8 bin 600 TL civarı ödedim. Aslında gecikme bedeli diye bir şey yok. Aracım 9 aydır çekme belgeli. Kullanmadığım için garajda durduğu için ben buna bedel ödüyorum. Devlet buna el koymalı. Yani özel şirketin beni görmemesi önemli değil ama devletin noterden aldığım çekme belgesini görmemesi düzeltilmeli” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu Karadeniz’de kar nedeniyle 567 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandıDoğu Karadeniz’de kar nedeniyle 567 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
Bodrum’da düzenlenen müzayedeye ünlü akınıBodrum’da düzenlenen müzayedeye ünlü akını
Tarsus’ta 25 koyun telef olduTarsus’ta 25 koyun telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:09
Öğle
12:29
İkindi
15:56
Akşam
18:40
Yatsı
20:00
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.