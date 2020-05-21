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Sigorta şalteri hırsızları yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir iş yerinden 39 adet sigorta şalteri çaldığı belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden sigorta şalteri çaldığı belirlenen 3 şüpheli şahsa yönelik çalışma yaptı.

Sigorta şalteri hırsızları yakalandı

Gaziantep’te bir iş yerinden 39 adet sigorta şalteri çaldığı belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden sigorta şalteri çaldığı belirlenen 3 şüpheli şahsa yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Onatkutlar Mahallesi’nde durdurulan M.G., M.M.ve K.M. isimli şahısların üzerinde bulunan bir torba içerisinde 39 adet sigorta şalteri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler çalındığı iş yerine tekrar teslim edildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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