Sigortam.net, Stevie Awards’ta 2 altın ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Dijital sigorta platformu Sigortam.net, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Stevie Uluslarası İş Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza attı.

Sigortam.net açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana 7 milyona yakın müşteriye hizmet veren Sigortam.net, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan Stevie Awards’ta baştan aşağıya yenilediği web sitesi ve yeni reklam kampanyasıyla 2 altın ödül birden kazandı.

"Müşterinin Şampiyonu" olma vizyonuyla müşteriyi merkeze alan, anlayan, tanıyan ve kişiselleştiren bir yaklaşımla yenilediği web sitesi ile "Sigorta" kategorisinde altın ödülü alan Sigortam.net, ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt’un yüzü olduğu yeni reklam serisiyle de "Sigortacılıkta Yılın Pazarlama Kampanyası" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

- "Müşterilerimiz kafalarındaki sorulara daha net yanıt buluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, uluslararası arenada iş dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Stevie Awards’ta iki altın ödül birden kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sigortam.net’te müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdikleri dönüşüm yolculuklarının ödüllerle taçlandırılması kendilerini daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendirdiğini aktaran Uludüz, web sitelerini baştan yaratma sürecinde dünyadaki en iyi sitelerinden biri olma hedefleri olduğunu belirtti.

Stevie Awards altın ödülüyle kendilerine ne kadar doğru bir hedef koyduklarını bir kez daha gördüklerini vurgulayan Uludüz, şunları kaydetti:

"22 yıllık geçmişe sahip şirketimizin yeni marka kimliğini ortaya koyduğumuz reklam kampanyamızla da uluslararası arenada adımızdan söz ettirmeyi başardık. Yeni dönemde teknolojiye ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin kafalarındaki soru işaretlerine daha net yanıtlar bulabilecekleri bir yapıyla hizmet veriyoruz. Artık daha yalın, daha anlaşılır, değişen müşteri ihtiyaçlarına anında çözüm üreten, etkileşimli ve yenilikçi bir web sitesiyle müşterilerimizin yanındayız. ‘Müşterinin Şampiyonu’ olmak vizyonuyla sigorta gibi komplike bir dünyayı müşterilerimiz için netleştirmek, karmaşık bir ürün olan sigortayı çok daha anlaşılır, basit, uygun ve erişilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojik çözümleri insan dokunuşuyla harmanlayarak sigorta alanında müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

