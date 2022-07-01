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Sigortam.net, yeni web sitesiyle Brandverse Awards'tan ödül aldı

01.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortam.net, yeni web sitesiyle Brandverse Awards'tan ödül aldı

İSTANBUL (AA) - "Müşterinin Şampiyonu" olmak vizyonuyla tüm altyapısını ve marka kimliğini yenileyen Sigortam.net, yeni web sitesiyle Brandverse Awards'ta ödüle layık görüldü.

Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana 7 milyona yakın müşteriye hizmet veren, Sigortam.net, yeni nesil teknolojik çözümleri insan dokunuşuyla harmanlayarak müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıma hedefiyle hayata geçirdiği yeniliklerle bir ödül daha aldı.

Bu yılın başında daha yalın, daha anlaşılır, değişen müşteri ihtiyaçlarına anında çözüm üreten, etkileşimli ve yenilikçi bir web sitesiyle müşterilerinin karşısına çıkan Sigortam.net, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards'ta, Kurumsal Web Sitesi kategorisinde, gümüş ödülün sahibi oldu.

Yıl boyunca sergilenen reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarını özgün değerlendirme modeliyle ele alan ve markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunan Brandverse Awards ödülünü Sigortam.net adına şirketin Dijital Ürün Müdürü Buket Akın aldı.

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