Sigortam.net’ten sağlık sigortalarında "İlk Ay Bizden" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Sigortam.net, sağlık sigortalarında müşterileri için "İlk Ay Bizden" kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, 31 Ekim’e kadar sürecek kampanya kapsamında özel sağlık ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlara ilk ayı hediye ediyor.
Kampanya kapsamında, günlük 11 TL’den başlayan fiyatlarla yaptırılan sağlık sigortası poliçeleri, fiyat artışlarına karşı da 1 yıl boyunca güvence altına alınıyor.
Sigortam.net, bu kampanyasını telesatış kanalı üzerinden gerçekleştiriyor. Şirket, sağlık sigortalarında kişiye özel sigorta danışmanları aracılığıyla müşterilerini 7/24, doğru, anında ve eksiksiz bir biçimde bilgilendiriyor.
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