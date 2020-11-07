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Sihirli Annem oyuncuları isyan etti: Vefa ve etik kavramları yok olmuş!

07.11.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem oyuncuları isyan etti: Vefa ve etik kavramları yok olmuş!

Sihirli Annem'in oyuncuları, dijital platformda yeniden çekilecek dizinin oyuncu kadrosunun tamamen değişmesine isyan etti. İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımladı.

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platform olan Exxen'de, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekilecek. Ancak eski dizide rol alan oyuncular bu kez kadroda yer almayacak. Bu durum karşısında kendilerine teklif gelmediğini belirten İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yayımladı.

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Yeniden çekilen Sihirli Annem'de Betüş rolü Açelya Topaloğlu'nun olduYeniden çekilen Sihirli Annem'de Betüş rolü Açelya Topaloğlu'nun oldu

SİHİRLİ ANNEM KONUSU

Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.

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Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4. sezon (2005-2006), 11 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti. Yakında 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı dijital programda yeniden başlayacaktır.


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