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  4. Yeniden çekilen Sihirli Annem'de Betüş rolü Açelya Topaloğlu'nun oldu

Yeniden çekilen Sihirli Annem'de Betüş rolü Açelya Topaloğlu'nun oldu

01.11.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Yeniden çekilen Sihirli Annem'de Betüş rolü Açelya Topaloğlu'nun oldu

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem yeniden çekiliyor. Sihirli Annem dizisinde Betüş karakteri için ise Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu ile anlaşıldı.

Süreç Film'in Exxen adlı dijital platform için çekeceği Sihirli Annem dizisinin hazırlıkları sürüyor. Yılbaşında yayında olması planlanan 10'ar bölümden oluşacak 2 sezonluk projenin kadrosu şekillenmeye başladı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gamze Özer'in yazdığı dizide Dudu'yu Nergis Kumbasar ve Perihan'ı Lale Başar'ın oynayacağı ortaya çıkmıştı.

Ekran Alıntısı

Dizinin daha önce İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş rolüne hayat verecek oyuncu da belli oldu. Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu fenomen dizinin yeni Betüş'ü oldu.

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