Yeniden çekilen Sihirli Annem'de Betüş rolü Açelya Topaloğlu'nun oldu

Süreç Film'in Exxen adlı dijital platform için çekeceği Sihirli Annem dizisinin hazırlıkları sürüyor. Yılbaşında yayında olması planlanan 10'ar bölümden oluşacak 2 sezonluk projenin kadrosu şekillenmeye başladı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gamze Özer'in yazdığı dizide Dudu'yu Nergis Kumbasar ve Perihan'ı Lale Başar'ın oynayacağı ortaya çıkmıştı.

Dizinin daha önce İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş rolüne hayat verecek oyuncu da belli oldu. Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu fenomen dizinin yeni Betüş'ü oldu.

