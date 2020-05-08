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Şiir dinletisine Fransızca okunan ’Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ damga vurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü her yıl bahar döneminde gelenek haline getirdiği “Fransız Dili ve Edebiyatı (FDE) Şiir Dinletisi” etkinliğini, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirdi.Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “FDE Şiir Dinletisi” etkinliği, bu sene, Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bütün etkinliklerini ertelemişlerdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü her yıl bahar döneminde gelenek haline getirdiği “Fransız Dili ve Edebiyatı (FDE) Şiir Dinletisi” etkinliğini, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirdi.
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “FDE Şiir Dinletisi” etkinliği, bu sene, Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bütün etkinliklerini ertelemişlerdi. Bu karar üzerine öğrencilerin kendi evlerinden görüntüler çektiler ve çektikleri görüntülerin bir videoda birleştirilmesi ile gelenek haline gelen etkinliği dijital ortamda yapıldı.
Etkinlik kapsamında Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, evlerinde Fransızca şiirleri seslendirirken, kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüleri de bir videoda birleştirdiler. Şiir dinletisine Denizli, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Nevşehir ve Muğla katılan öğrenciler bu sayede tüm bölüm arkadaşlarına uzaktan şiirleriyle seslendiler. Gerçekleştirilen dinletiye geçmiş dönemlerden mezun öğrenciler de katılırken, öğrenciler şiirlerin yanında Fransızca şarkıları da seslendirdi.

"Gençliğe hitabe şiir dinletisine büyük renk kattı"
Etkinlik ile ilgili konuşan PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sarıca “Öğrencilerimiz, salgın öncesinden itibaren şiir dinletisi etkinliğimiz için çok çalışıp emek harcadılar. Bölüm olarak, onları bu sıkıntılı süreçte motive etmek adına bu yıl dinletimizi uzaktan yapmayı kararlaştırdık. Katkı veren tüm öğrencilerimiz Ahmet Veziroğlu, Sevda-Melis Kanar, Hilal Şımarık, Eray Özdemir, Büşra Aycan, İpek Zor, Devrim Tunç, Elif Kahraman, Rumeysa Çelebi, Gamzenur Şanlı, Mahir Emre Aşıcı’ya ve teknik destek sağlayan Bilgisayar Mühendisi Yunus Sarıca’ya teşekkür ederim. Özellikle, Yüksek Lisans öğrencimiz Sefa Kanar’ın kızları, Sevda ve Melis Kanar’ın Fransa’dan okuduğu Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Fransızcası, dinletimize ayrı bir renk kattı” şeklinde konuştu.

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