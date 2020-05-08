Şiir dinletisine Fransızca okunan ’Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ damga vurdu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü her yıl bahar döneminde gelenek haline getirdiği “Fransız Dili ve Edebiyatı (FDE) Şiir Dinletisi” etkinliğini, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirdi.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “FDE Şiir Dinletisi” etkinliği, bu sene, Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bütün etkinliklerini ertelemişlerdi. Bu karar üzerine öğrencilerin kendi evlerinden görüntüler çektiler ve çektikleri görüntülerin bir videoda birleştirilmesi ile gelenek haline gelen etkinliği dijital ortamda yapıldı.

Etkinlik kapsamında Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, evlerinde Fransızca şiirleri seslendirirken, kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüleri de bir videoda birleştirdiler. Şiir dinletisine Denizli, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Nevşehir ve Muğla katılan öğrenciler bu sayede tüm bölüm arkadaşlarına uzaktan şiirleriyle seslendiler. Gerçekleştirilen dinletiye geçmiş dönemlerden mezun öğrenciler de katılırken, öğrenciler şiirlerin yanında Fransızca şarkıları da seslendirdi.