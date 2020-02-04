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Şiir yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ‘Osmanlı Devleti Kuruluşu’ şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü faaliyetlere devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ‘Osmanlı Devleti Kuruluşu’ şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yedi cihana hükmetmiş Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili ödüllü bir şiir yarışması düzenledi. Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında yapılan ‘Osmanlı Devleti Kuruluşu’ isimli şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen törene Haliliye Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Halil Kaya, İhsan Ağcan, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Öztoprak, birim müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Törende açılış konuşması yapan Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya, “Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı bize yurt olarak bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” diyerek Osmanlı Devletinin, ülke insanı için önemine değindi. Düzenlenen şiir yarışmasının birincisi Abdurrahman Taha isimli öğrenci olurken, Esra Altun ikinci ve İbrahim Halil Şelale de üçüncü oldu. Yarışmanın birincisine dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye de kol saati hediye edildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkan yardımcıları tarafında takdim edildi.

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