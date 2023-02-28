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Siirt Belediyesi Kadın ve Yaşam Merkezi depremzedeleri ağırlıyor

28.02.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından 5 bin 800 depremzede misafir ediliyor.

Siirt Belediyesi Kadın ve Yaşam Merkezi depremzedeleri ağırlıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için kent genelinde yardım kampanyaları devam ederken, depremin etkilediği 11 ilden, Siirt’te misafir edilen depremzedeler, Siirt Belediyesine bağlı Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Yaşam Merkezinde kadın ve çocuklar için hizmet vermeye başladı.

Kadın ve çocuklar, Siirt Belediyesine bağlı Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Yaşam Merkezinde hafta içi saat 11:00 ve 13:00 arasında sauna ve hamam hizmetinden yararlanabilecek. Kadın ve Yaşam Merkezinde kadın ve çocuklardan oluşan depremzedelere giyim yardımı da yapıldığı belirtildi.


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