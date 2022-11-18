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Siirt Belediyesi seyyar satıcılarla mücadele başlattı

18.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri seyyar satıcılara yönelik kent genelinde denetimler yaptı.

Siirt Belediyesi seyyar satıcılarla mücadele başlattı

Halk sağlığını tehdit ederek, yollarda ve kaldırımlarda izinsiz satış yapan seyyar satıcılara göz açtırmayan Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar ve cadde esnafından gelen şikâyetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kentin yoğun olan ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal ederek yaya ve araç trafiğini de engelleyen seyyar satıcılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Sabit semt pazarları dışında satış yaptıkları tespit edilen seyyar satıcıların el arabaları ve malzemelerine el konuldu.

5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde seyyar satıcıların mallarına el koyan zabıta ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uyguladı.

Halk sağlığını tehlikeye atanlarla ve kaçak yollardan satış yapanlara karşı denetimler aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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