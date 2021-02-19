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Siirt Belediyesi yetim çocukları hediyelerle sevindirdi

19.02.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Siirt Belediyesi yetim çocukları hediyelerle sevindirdi

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte yetim çocuklar hediyelerle sevindirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hamiyet Merkezinde yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Evlerinden alınan anne ve çocuklara, Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezinde Çanakkale konulu film izletildi.

Müzik dinletisi ve palyaço gösterisiyle eğlendirilen çocukları Hacıbektaşoğlu da hediyelerle sevindirdi.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, yetim çocukları ve ailelerini şefkatle kolladıklarını belirtti.

Merkezde ailelerin sorunlarını imkanlar dahilinde gidermeye çalışacaklarını ifade eden Hacıbektaşoğlu, burada annelere okuma yazma, çocuklara da akademik destek programları sunulacağını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hamiyet Merkezi ile yardımın ötesinde yetim çocukların kişisel gelişimi için onların dünyasına dokunarak yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Salgın dolayısıyla ailelerimizin bir kısmı burada. Çocuklarımıza ulaşarak onların hayatına dokunmak için sosyal kültürel, müzik kursundan spor ve kültürel faaliyetlerine kadar birçok etkinlik için çabalayacağız. Uzman arkadaşlarımızın rehberliğinde faaliyetlerime devam edeceğiz. Salgın nedeniyle merkezimizde çalışmalarımıza ara vermiştik. Yeniden koşulların oluşmasıyla faaliyetlerimize kaldığımız yerden başladık. Merkezin oluşumunda emeği geçenleri kutluyorum."

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de Merkez ile ailelere yönelik aktiviteler yapılacağını, resim, müzik ve satranç kurslarıyla çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılarak motivasyon artırıcı gezi ve piknikler düzenleneceğini aktardı.

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