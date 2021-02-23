Siirt Belediyesinde kurslar başladı

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları eğitim vermeye başladı.

Orhan Doğan Parkında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Siirtlilerin el emeğini değerlendirebilecekleri, mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, korona virüs tedbirleri kapsamında, Kur’an-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş-nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına kadar pek çok farklı alanda eğitim vermeye başladı. Siirtli vatandaşların kendilerini yetiştirmek, geliştirmek ve bu kursların sonunda yeni bir mesleki beceri edinmek mümkün hale gelmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

