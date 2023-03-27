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Siirt Belediyesinden her gün 147 aileye sıcak yemek hizmeti

27.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal yârdim faaliyetleri çerçevesinde Kızlar Tepesi Sosyal tesislerinde paketlenen sıcak yemekler, Belediye ekipleri tarafından 147 aileye teslim ediliyor.

Siirt Belediyesinden her gün 147 aileye sıcak yemek hizmeti

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince üç çeşitten oluşan sıcak yemekler, her gün bakıma muhtaç, hasta ihtiyaç sahibi yaşlı, yemek yapabilecek fiziksel yeterlilikte olmayan ve özel gereksinimli ailelere ulaştırılıyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacibektasoglu’nun talimatlarıyla ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden ekipler, Kızlar Tepesi Sosyal tesislerinde aşçılar tarafından özenle ve hijyen bir ortamda hazırlanan sıcak yemekleri, vatandaşın kapısına kadar götürüyor.
Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi de dağıtan ekipler, kentte ulaşılamayan ve ihtiyacı giderilemeyen tek bir ihtiyaç sahibi vatandaşın kalmaması için tüm mahallelerde çalışmalar devam ediyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara hizmet sunduklarını aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, “Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu’nun emir ve talimatları doğrultusunda, 70 kişilik özel ekiple özel vakumlu paketlerle hazırladığımız kuru gıda ve sıcak yemeklerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapılarına kadar ulaştırıyoruz. Hedefimiz şehrimizde yaşayan tek bir ihtiyaç sahibi vatandaşımızın kalmaması. Her zaman onların yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Sıcak yemek hizmeti alan Vatandaşlar da uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

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