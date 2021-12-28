Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİİRT (AA) - Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Başbay, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde seçimini yaptı.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğraflarını oylayan Başbay, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını seçti.

Başbay, fotoğrafların hepsini çok etkileyici bulduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

