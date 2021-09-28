YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi

Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi

28.09.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi

SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli Zeynep Çelik'in akülü araç isteğini yerine getirdi.

Merkez Tuzkuyusu köyünde yaşayan doğuştan bedensel engelli 33 yaşındaki Çelik, bir yakını aracılığıyla ulaştığı İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a akülü araç talebinde bulundu.

Talebe olumlu yanıt veren Yılmaz, temin ettiği akülü aracı evinde ziyaret ettiği Çelik'e teslim etti.

Ailenin sorunlarını dinleyen Yılmaz, çocuklara oyuncak hediye etti.

Çelik'in ağabeyi Vehip Çelik, kardeşinin en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek, "İl Emniyet Müdürü talebimize olumlu cevap verdi. Allah ondan razı olsun. Zeynep, hediye edilen akülü araç ile tekrar hayata bağlandı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Araca binen Çelik, evin avlusunda gezdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şok geçirdiEve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şok geçirdi
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak çinko izabe tesisi kasım ayında açılacakSiirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak çinko izabe tesisi kasım ayında açılacak
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
04:38
Sabah
05:58
Öğle
12:08
İkindi
15:30
Akşam
18:08
Yatsı
19:23

Siirt Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Engin Eczanesi
Merkez
Siirt Eczanesi
Merkez
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.