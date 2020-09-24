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Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret

SİİRT HABERLERİ  | 24.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

Siirt Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri 18 Eylül 2020 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Muhammed Seyfo adlı Suriye uyruklu çocuğun ailesini evinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına riayet edilerek düzenlenen ziyarette, İl Göç İdaresi yetkilisi Selma Gümüş, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret

Siirt Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri 18 Eylül 2020 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Muhammed Seyfo adlı Suriye uyruklu çocuğun ailesini evinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.
Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına riayet edilerek düzenlenen ziyarette, İl Göç İdaresi yetkilisi Selma Gümüş, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Gümüş, beraberinde getirdiği yardım kolilerini aileye teslim etti. Gümüş, Suriyeli aileye hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek verileceğini söyledi.
18 Eylül 2020 tarihinde Cumhuriyet Caddesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 3 yaşındaki Muhammed Seyfo ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin arından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret

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