YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt havaalanı personeline korona virüs anlatıldı

Siirt havaalanı personeline korona virüs anlatıldı

SİİRT HABERLERİ  | 09.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Siirt’te tüm dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında havaalanı çalışanları bilgilendirildi.Siirt Halk Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Dr.

Siirt havaalanı personeline korona virüs anlatıldı

Siirt’te tüm dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında havaalanı çalışanları bilgilendirildi.
Siirt Halk Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Dr. Huriye Akça tarafından Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden korona virüs hakkında personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Dr. Huriye Akça, bilgilendirme toplantısında, korana virüsün damlacık yoluyla bulaşması sonucu insanlarda hastalığa neden olduğunu ifade etti. Akça, “Toplantıda, yolcuların bu virüsün kendilerine bulaşmasını önlemek adına, özellikle sık sık ellerini yıkayarak basit yollarla gerekli önlemleri alabilecekleri, her yıl bu tür virüslerin çeşitli tipleri ile karşılaşıldığına ve enfekte olunabilir. Hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi gereklidir" dedi.

Siirt havaalanı personeline korona virüs anlatıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siirt Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:28
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Siirt Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Fatih Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Siirt’te bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı

Siirt’te bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı

Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı

Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı

Siirt’te okullar tatil edildi

Siirt’te okullar tatil edildi

Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime kar engeli

Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime kar engeli

ICC toplantısı Siirt’te yapılacak

ICC toplantısı Siirt’te yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.