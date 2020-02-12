YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime kar engeli

Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime kar engeli

SİİRT HABERLERİ  | 12.02.2020 22:04 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Perşembe günü merkez ve merkeze bağlı köylerimizde okullar tatil edildi. Bu tatili fırsata çevirip bol bol kitap okuyun. Kar okula engel ama okumaya engel değil"

SİİRT (AA) - Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki okullar yarın tatil edildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışının devam ettiğini vurguladı.

Kent merkezi ve bağlı köylerde okulların 13 Şubat Perşembe günü tatil edildiğini belirten Atik, "Sevgili çocuklar, sağlığınız bizim için çok önemli, o yüzden perşembe günü merkez ve merkeze bağlı köylerimizde okullar tatil edildi. Bu tatili fırsata çevirip bol bol kitap okuyun. Kar okula engel ama okumaya engel değil. İyi tatiller." ifadesini kullandı.

Öte yandan, aynı gün kamuda çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacak.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de İlçe Hifzısıhha Kurulu kararıyla ilçedeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 13 Şubat Perşembe tatil edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı Kulp Okul Tatil

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Palabıyık’ın amcası yaşamını yitirdi

Başkan Palabıyık’ın amcası yaşamını yitirdi

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

Milletvekili Tutdere’den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı

Çemişgezek’te kaza:2 yaralı

Çemişgezek’te kaza:2 yaralı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

Siirt Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
12:31
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Siirt Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Barış Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eruh’ta okullara kar tatili

Eruh’ta okullara kar tatili

Siirt eğitime kar engeli

Siirt eğitime kar engeli

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Siirt'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Siirt'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Siirtli yüzücüler Trabzon’da kulaç atacak

Siirtli yüzücüler Trabzon’da kulaç atacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.