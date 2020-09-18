YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SİİRT HABERLERİ  | 18.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SİİRT (AA) - Misli.com 3. Lig 4. grup takımlarından Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü oynanması planlanan Bayrampaşa maçı öncesi teknik heyet, idareci ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

"Kovid-19 PCR test sonucunda 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır. Diğer kalanların da temaslı olmalarından dolayı 10-14 gün arası spor tesisimizde izolasyona alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, 20 Eylül'de oynanacak olan Bayrampaşa- Siirt İl Özel İdaresi Spor ve 26 Eylül'de Siirt'te oynanacak olan İl Özel İdare Spor-Karbel Karaköprü Belediye Spor maçlarının mücbir sebepten dolayı ertelenmesi için TFF Başkanlığına müracaatta bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle sporcularımızın tesisten çıkmaları yasaklandığı gibi tesisimize dışarıdan herhangi bir birey ve grubun gelmesi de yasaklanmıştır." denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Siirt Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:28
Sabah
05:50
Öğle
12:11
İkindi
15:40
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Siirt Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Raporlu ilaçlarda yaş sınırı kalktı, rapor süreleri uzatıldı
Raporlu ilaçlarda yaş sınırı kalktı, rapor süreleri uzatıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yaralı polisleri ziyaret etti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yaralı polisleri ziyaret etti
Dicle Elektrik il müdürleri göreve başladı
Dicle Elektrik il müdürleri göreve başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.