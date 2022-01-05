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Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

05.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'da ikamet eden ve "organize bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri gerekçesiyle 7 şüpheliye yönelik 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren planlı faaliyet başlatıldı.

İki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kilo 200 gram metamfetamin ve 3 cep telefonu ele geçirildi, şüpheliler yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

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