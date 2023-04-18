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Siirt modern stada kavuşuyor

18.04.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla Siirt Atatürk Stadını yenileyerek, seyirci kapasitesini artırarak kentte yeni ve modern bir stadyum kazandırıyor.

Siirt modern stada kavuşuyor

Siirt Belediyesi vatandaşların sporu hayatlarının bir parçası konumuna getirebilmeleri, bireylerin erken yaşlardan itibaren sporla tanışmaları sağlamak ile birlikte kentin spor yaşamına değer katmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor. Kentin önemli simgelerinden bir olan Siirt Atatürk stadyumu yenilenerek, ek 3 bin koltuklu seyirci kapasitesi ile yaklaşık 5 bin kişi aynı anda maç ve etkinlikleri izleyebilecek modern bir stadyuma dönüşüyor. Kente kazandırılacak stadyum ve spor tesisleri, yeni sezonda başta Siirt İl Özel İdare Spor olmak üzere amatör spor kulüplerinin kullanımına da sunulacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 50 seviyesinde devam ettiği stadyum yeni tribünlerle birlikte ışıklandırmalar da yapılacak.

Siirt’in spor şehri olduğunu belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, stadyumun tamamlanmasıyla kentin çehresinin değişeceğini ve en kısa sürede halkın hizmetine sunmayı hedefledikleri stadyumun futbol dışında, diğer branşlara da hizmet vereceğini dile getirdi.
Siirt’in altyapı, üst yapı ve birçok alanda yatırımlarla büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirt’e son yıllarda yapılan yatırımlarla hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Kentte mevcut stadı yeni ve modern bir hale dönüştürüyoruz. Stadyumun eklentilerinde showroom ve dükkanlar, anternör ve dinlenme odalarını sporseverlerin kullanımına sunuyoruz. Ayrıca stadımızı halkın hizmetine sunarak, yürüyüş yapmaları, spor yapmalarına imkan sağlayacağız. İnşaatı devam eden stadyumun ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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