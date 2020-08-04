Siirt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları alınacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Siirt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları bugünden itibaren 14 Ağustos'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, gerekli belgelerle bugünden itibaren 14 Ağustos Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunacak.

Başvurular, bizzat veya posta ile YÖK'e ya da "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

Siirt Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Murat Erman, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti.

