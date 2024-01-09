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Siirt Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

09.01.2024 14:22 | Son Güncelleme:
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Siirt Üniversitesinden 5 ve Yıldız Teknik Üniversitesinden 1 öğrencinin katılımıyla oluşan EcoEnergy takımı, Asya Pasifik Ekonomi İşbirliği (APEC) tarafından düzenlenen ’YES Challenge’ proje yarışmasında üçüncülük elde etti.

Siirt Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) tarafından 2017 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen, Çin, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam gibi ülkelerin katılımlarıyla gerçekleşen yarışmada EcoEnergy takımı Türkiye’yi temsilen 3. oldu

2023 yılında Asya Pasifik Ekonomi İşbirliği (APEC) tarafından ana teması, yemek ve palm yağı endüstrisi atıklarının yeşil enerjiye dönüştürülmesi olan yarışmada; EcoEnergy takımı, yemekhane gıda atıklarını yeşil enerjiye çeviren benzersiz bir proje geliştirdi. Ekip, yemekhaneden topladıkları gıda atıklarını enerji depolama malzemesi üretimi ve boyaya duyarlı güneş pili tasarımda kullandı. Bu proje ile çevre ve güneş enerjisi sektöründe önemli bir etki oluşturabileceği ve gelecekteki enerji dönüşümünü şekillendirme amacı taşıdığı belirtildi.
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, “EcoEnergy takımı olan; Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Muhammed Hasan, Takva Restenavi, Mohammad Aboısha, Judi Kurdi ve Silham Jamous, Yıldız Teknik Üniversitesinden Derya Ömerosmanoğlu öğrencilerine ve bu ekibe mentörlük eden Siirt Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Kaya ve Doç. Dr. Raşit Atelge ile birlikte Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Doç. Dr. Sabit Horoz’a büyük bir başarı ve bol şans diliyorum. Bu muhteşem başarılarından dolayı EcoEnergy’yi tebrik ediyor, Siirt Üniversitesi EcoEnergy takımının Türkiye’yi gururla temsil ettiklerine inanıyor ve bu yolculukta başarılarınızın devamını diyorum” dedi.

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