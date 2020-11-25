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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Fernas HES'te incelemelerde bulundu

SİİRT HABERLERİ  | 25.11.2020 16:05 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Fernas HES'te incelemelerde bulundu

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin gelecekte enerji üssü haline geleceğini söyledi.

Fernas Hidro Elektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde buluan Hacıbektaşoğlu, şantiye alanında çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Hacıbektaşoğlu, Siirt'te enerji yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

"Siirt gelecekte enerji üssü haline gelecek." diyen Hacıbektaşoğlu, ilde çok sayıda baraj ve hidroelektrik santrali yapımının planlandığını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, bunların bir kısmının tamamlandığını bir kısmının da tamamlanma aşamasında olduğunu dile getirerek, Fernas Hidro Elektrik Santrali'nde de çalışmalarda sona yaklaşıldığını aktardı.

Baraj gölü altında kalacak Boylu, Yelkenli ve Kömürlü köy yollarında da incelemelerde bulunduklarını anlatan Hacıbektaşoğlu, bu köylere yol ve köprü yapılması konularını uzmanları ile yerinde değerlendirdiklerini kaydetti.

Gelecek ayın sonunda enerji üretimine başlanması planlanan santralin 150 milyon metreküp hacminde 6,8 kilometre uzunluğunda göl alanından oluştuğunu belirten Hacıbektaşoğlu, 2 tribüne sahip santralin üreteceği günlük enerjinin 20 bin konutun bir saatlik ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Hacıbektaşoğlu daha sonra Boylu Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Hacıbektaşoğlu'na Şirvan Kaymakamı Recep Hisar, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

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