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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu hastanede darbedilen doktoru ziyaret etti

06.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu hastanede darbedilen doktoru ziyaret etti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisinde darbedilen Dr. Vedat Oran'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtalan Devlet Hastanesi girişinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin ile Başhekim Dr. Vehbi Yağız tarafından karşılanan Hacıbektaşoğlu daha sonra Dr. Vedat Oran ile görüştü.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede istenmeyen bir durum yaşandığını belirterek, "Hiçbir hekim, insan için hayatını, ömrünü adamış bir insan böyle bir şeyi hiç beklemez. Onun için çok ağır gelir ve eminim ki öyle geliyor. Çocuklarına, annesine, babasına göstermediği, gösteremediği, göstermeye fırsat bulamadığı şefkati, sevgiyi hastasına veriyor. Böyle bir şeyin ondan gelmesi çok fazla kırıcı oluyor." dedi.

Şiddeti reddettiklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, "Tüm kalbimizle üzüntümüzü belirtiyoruz. Her zaman arkanızdayız, yanınızdayız. Sağlık Bakanımız zaten sizleri aradı. Tekrar selamlarını iletiyorum. İçişleri Bakanımızı bilgilendirdim, geçmiş olsun dileklerini iletmemizi istediler. Adalet Bakanımızın çok yakından olayı takip ettiğini biliyorum. Çok büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kurtalan'da hastanede doktor Vedat Oran'ı darbettiği için gözaltına alınan ve yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunan hasta M.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmişti.

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