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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yaralı polisleri ziyaret etti

SİİRT HABERLERİ  | 17.07.2020 10:23 | Son Güncelleme

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 polisi tedavi gördükleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı polislerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 polisi tedavi gördükleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.
Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı polislerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve hastane yetkililerinden bilgi aldı. Yarlı polislerle sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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