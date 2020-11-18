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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nun eşi, ÇATOM’da incelemelerde bulundu

SİİRT HABERLERİ  | 18.11.2020 15:37 | Son Güncelleme

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı olarak hizmet veren Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) incelemelerde bulunarak, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.ÇATOM bünyesinde yürütülen kursları gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet eden Güney Hacıbektaşoğlu, el emeği göz nuru dikiş ve nakış işlemeciliği yapan bayan kursiyerlerin ürünlerini inceledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı olarak hizmet veren Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) incelemelerde bulunarak, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
ÇATOM bünyesinde yürütülen kursları gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet eden Güney Hacıbektaşoğlu, el emeği göz nuru dikiş ve nakış işlemeciliği yapan bayan kursiyerlerin ürünlerini inceledi. El sanatları, hazır giyim, ahşap boyama, tel kırma, ebru sanatı ve bilgisayar kurslarını inceleyen Güney Hacıbektaşoğlu, öğretmen ve kursiyerleri kutladı, başarı dileğinde bulundu. ÇATOM bünyesinde özellikle bayan kursiyerlere yönelik yürütülen çalışmaları önemsediklerini belirten Güney Hacıbektaşoğlu, valilik olarak kadınların toplumda sosyalleşmeleri, aile ekonomilerine katkıda bulunma amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olacaklarını ifade etti.

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