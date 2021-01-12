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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "Kovid-19 vakaları son 9 ayın en düşük seviyesine geldi"

12.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "Kovid-19 vakaları son 9 ayın en düşük seviyesine geldi"

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, alınan tedbirler sonucunda il genelinde vaka sayılarının son 9 ayın en düşük seviyesine geldiğini bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi hizmet binasında bir araya geldiği gazetecilere, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bugün itibarıyla il genelinde vaka sayılarında çok ciddi düşüş yaşandığını belirten Hacıbektaşoğlu, tedbirlerin aksatılmadan devam edeceğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, kurallara uyan herkese teşekkür ederek Siirt'te 21 Mart'ta ilk vakanın görüldüğünü, ilk günden bugüne ilgili tüm kurumlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm toplumun hep beraber salgınla mücadele ettiğini anlattı.

Salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Hacıbektaşoğlu, hasta sayısının çok azaldığını vurguladı.

Hacıbektaşoğlu, salgın döneminin çok kolay geçmediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Hepimizin işinde, hayatında ve evinde çok sıkıntılarla geçti ama çok önemli tedbirler alındı, uygulandı. Herkes bunu üstlendi, sahiplendi. Yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlikle çok şükür bugünlere geldik. Şu an itibarıyla Kovid-19 vakaları son 9 ayın en düşük seviyesine geldi. Yani salgının başladığı birinci ve ikinci aya neredeyse geriledik vaka sayıları olarak. Geçen aralık ayı pik yapmıştık. Bugün yüzde 89,3 ile aralık ayına göre vaka sayılarımız düşmüş durumda. Mart ve nisan ayları seviyelerine geldik. Salgının başladığı ilk aylara geldi."

Vali Hacıbektaşoğlu, çok büyük mücadeleler verildiğini anlatarak "Kapasitemiz yetti ama kapasitemizin sınırlarına dayandığımız noktalar oldu, bir iki ay özellikle ama Allah'a şükür kapasitemiz yetti, baş ettik. Başta hekimlerimiz, filyasyon ekiplerimiz ve çalışanlar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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