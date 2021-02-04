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Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

04.02.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt ve İstanbul'da tespit edilen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve eroin ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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