Siirt ve Şırnak'ta pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

SİİRT/ŞIRNAK (AA) - Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde pazarcılar tezgahlarını açtı.

Siirt Vali Vekili Resul Özdemir, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız ve diğer yetkililerle Güres Caddesi'ndeki semt pazarında incelemede bulundu.

Kovid-19 tedbirlerine göre açılan pazar yerinde bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak kalabalık oluşturduğu görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, pazar çevresinde kurallara uyulması yönünde anonslar yaptı.

- Şırnak

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da açılan pazar yerlerinde incelemede bulundu.

Pazardaki esnafla sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Yarka, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Belediye zabıta ve sağlık ekipleri de alışveriş yapan vatandaşları mesafe ve maske konusunda uyardı.



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