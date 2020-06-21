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Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehit ailesine babalar günü ziyareti

SİİRT HABERLERİ  | 21.06.2020 13:01 | Son Güncelleme

Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehit ailesine babalar günü ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, babalar günü dolasıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Yaklaşık 4 yıl önce şehit olan güvenlik korucusu Enver Kunduracıoğlu'nun Pınarca köyünde oturan ailesinin evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu, birkaç gün önce vefat eden şehidin babası Sadık için anne Dilber'e başsağlığı dileklerini iletti.

Grup sorumlusu Mehmet Keskin, babalar günü dolayısıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Kendisinin de şehit çocuğu olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Şehit babası Sıdık Kunduracıoğlu'nu Ramazan ayında da ziyaret etmiştik. Sıddık amcamızın birkaç gün önce vefat ettiğini öğrendik. Rabbim mekanını cennet etsin. Aileye taziyelerimizi ilettik. Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'nun selamlarını ilettik. Şehit aileleriyle her zaman dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan da "Vefa Destek Grubu ilimizde şehit ve gazi aileleri de yalnız bırakmadı. Bugün de bir şehit ailemizi ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

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