YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’in turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Siirt’in turizm potansiyeli masaya yatırıldı

27.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Siirt’in turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Siirt’te iller ve destinasyonlar tanıtım çalışması toplantısı gerçekleştirildi.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamımda alınan tedbirlere riayet edilerek düzenlenen toplantı, Siirt’in turizm potansiyelinin ‘GoTurkey’ üzerinden Türkiye ve dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtımı için neler yapılabileceği ortaya konuldu.

Siirt’te iller ve destinasyonlar tanıtım çalışması toplantısı gerçekleştirildi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamımda alınan tedbirlere riayet edilerek düzenlenen toplantı, Siirt’in turizm potansiyelinin ‘GoTurkey’ üzerinden Türkiye ve dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtımı için neler yapılabileceği ortaya konuldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, Siirt’in asırlardan beri farklı dillerin, kültürlerin bir arada yaşadığı doğa, inanç ve kültürün barış, kardeşlik ve hoşgörü ile yoğrulduğu kadim bir şehir olduğunu söyledi. Siirt’in zengin turizm potansiyelinden istifade edeceklerini belirten Vali Hacıbekraşoğlu, “Birçok kültür ve medeniyete beşiklik etmiş Siirt, doğa, inanç turizmi ve gastronomi anlamında ciddi değerlere sahiptir. Bu zengin potansiyelimizin ekonomiye olan katkısını artırmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Şehrimizin hak ettiği noktaya geleceğine olan inancım tamdır” dedi.
Kentin evliya ve ulemalar diyarı, ilim geleneğinin sürdüğü bir eğitim yurdu olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’in aynı zamanda Botan Vadisi ve muhteşem doğası, tabiatı olan bir kent olduğunu kaydetti. Siirt’i tüm değerleriyle ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirt fıstığı, balı ve narıyla üretiminin olduğu dolayısıyla tüm bu değerlerimizi değerlendirmemiz gerekir. Milli Park ilan edilen Botan Vadisinin tarihi ve kültürü ve florası çok özgündür. Endemik türleri ve aynı zamanda tarih ve kültürü barındıran, jeomorfolojik özellikleriyle de çok farklı, kanyon ve güzellikleri barındıran çok özel bir alandır” diye konuştu.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen de her ildeki kültür ve turizm envanterlerinin ortaya çıkarılması ve dijital ortamda tanıtılmasını sağlamak için çalışma başlatıldığını, Siirt’in de turizm yol haritasının ortaya çıkılacağını söyledi.
Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, sivil toplum örgütü ve turizm ve seyahat acenteleri temsilcileri katıldı.

Siirt’in turizm potansiyeli masaya yatırıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Siirt Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
12:30
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

Siirt Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Çınar Eczanesi
Merkez
Parlak Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Emekli olan öğretmene plaket

Emekli olan öğretmene plaket

Siirt’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 394 oldu

Siirt’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 394 oldu

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak basın mensupları ile bir araya geldi

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak basın mensupları ile bir araya geldi

Siirt'te fıstık işleme tesisinden hırsızlıkla ilgili 1 zanlı yakalandı

Siirt'te fıstık işleme tesisinden hırsızlıkla ilgili 1 zanlı yakalandı

Siirt’te il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Siirt’te il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Siirt, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da kış

Siirt, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da kış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.