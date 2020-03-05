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Siirtli arıcılara bakım ve parazitlerle mücadele eğitimi verildi

SİİRT HABERLERİ  | 05.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde arıcılara, arılarda ilkbahar bakımı ve varroa ile mücadele eğitimi verildi.Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde arı yetiştiriciliği ve arı sağlığının en önemli sorunlardan biri olan varroa paraziti ile toplu mücadele yapılması konusunda eğitim toplantısı düzenlendi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde arıcılara, arılarda ilkbahar bakımı ve varroa ile mücadele eğitimi verildi.
Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde arı yetiştiriciliği ve arı sağlığının en önemli sorunlardan biri olan varroa paraziti ile toplu mücadele yapılması konusunda eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Siirt Tarım İl Müdürü Ergün Demirhan, müdürlük yönetici ve teknik elemanları, Arı Yetiştiricileri Başkanı Faik Efe, Bal Üreticileri Başkanı Nezir Çetin, arıcılar, veteriner ve ziraat fakültesi öğrencileri katıldı.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen eğitimde Siirt Üniversitesi Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı hocaları öğretim üyesi Prof Dr. Ayhan Yılmaz, 2020 yılında erken ilkbahar ve geç sonbaharda varroa parazitine karşı 10 günlük süre içinde toplu mücadelenin yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Bu mücadeleyi yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arılar için ruhsatlandırılmış ilaçların tüm arılıklarda eş zamanlı ve münavebeli olarak kullanılması gerekiyor. İlaçlamaların 5 kilometrelik bölgede aynı günlerde ve aynı etken madde kullanılarak yapılması şart. Ancak bu şekilde bu parazitle daha başarılı bir mücadele gerçekleştiririz" dedi.
Veteriner fakültesi öğretim üyesi Dr. Cahit Özcan da arılarda varroa parazitine karşı kimyasal mücadelenin yanında fiziksel, biyolojik ve mekanik mücadele yöntemlerinden de yararlanılabileceği belirterek, sonbaharda arılara sonbahar bakımı ve kışlatma, ilkbahar döneminde ise ilkbahar bakımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıp, ilaçlamanın doğru ve bilinçli bir şeklide yapılması gerektiğini dile getirdi.

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