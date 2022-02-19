Siirtli genç kız sokak kedilerinin gönüllü bakıcısı oldu

SİİRT (AA) - Siirt'te yaşayan 24 yaşındaki Buket Öner, 4 yıldır ailesinin de desteğiyle mahallenin kedilerinin beslenmesine katkı sunuyor.

Merkez Kooperatif Mahallesi'nde yaşayan Öner, AA muhabirine, 12 yaşında göze görmeyen ve enfeksiyonu bulunan bir kediye yardım ederek başlayan kedi sevgisinin gün geçtikçe arttığını ve kedilerin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Öner, 4 yıl önce taşındıkları mahallede kapılarının önünde bulunan 2 kedinin yetersiz beslendiğini gördüğünü, hayvanları beslemeye çalıştığını, onların bakımlarını üstlendiğini dile getirerek, "Mahallede ara sokaklara kadar giriyorum ve kedilerin bakımını yapıyorum. Elimden geldiği kadarıyla, bazen şartlarımı da zorlayarak birçok kediyi beslemeye çalışıyorum." diye konuştu.

Dışarıya çıktığında boş olan sokağın bir anda kedilerle dolduğunu belirten Öner, sessiz bir şekilde geçtiğinde bile kedilerin bir anda etrafında toplandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Her kedinin bir ismi var. Cazi, biraz yaramaz. Behlül biraz agresif ve kendisini sevdirmeyen bir kedi. Böcük, çok uysal. Ciğerlerinde enfeksiyon, dişlerinde rahatsızlığı vardı. Gerekli tedavilerini yaptırdık. Sokakta yaşıyor hepsi, keşke sıcak bir yuvaları olsaydı."

En büyük destekçisinin anne, baba ve teyzesi olduğunu, bugüne kadar 18 sokak kedisini sahiplendirdiğini anlatan Öner, herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Öner, herkese sokak hayvanları için evinin önüne bir kap mama ve bir kap su bırakması çağrısında bulundu.

Mahalle sakinlerinden Osman Tanık da Öner'in çok iyi bir hayvansever olduğunu söyleyerek, "Gerçekten hayvanlara çok iyi bakıyor. Buket hanım kedilerin dostu." dedi.

Ceylan Barın da Öner'in mahallenin kedilerine özenle baktığını anlattı.

Öner'in bu davranışının gençlere örnek olması gerektiğini ifade eden Barın, "Buket dışarıya çıktığında etrafında onlarca kedi toplanıyor. Kedilere sahip çıkıyor, Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

