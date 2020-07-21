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Siirtli kız öğrencinin LGS başarısı köyünde sevinçle karşılandı

SİİRT HABERLERİ  | 21.07.2020 14:17 | Son Güncelleme

Şirvan ilçesinin Çeltikyolu Köyü Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Apuhan, sınavda aldığı puanla ildeki öğrenciler arasında ilk 10'a girdi

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinin Çeltikyolu Köyü Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Apuhan, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda büyük başarı elde etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Şirvan birincisi olan öğrencinin başarısı köyünde sevinçle karşılandı.

Mutluluğunu ailesi ve köydeki akranlarıyla paylaşan Apuhan, imkan verilmesi durumunda köydeki kız çocuklarının da büyük başarılar elde edebileceğini kanıtladığını söyledi.

En büyük destekçisinin ailesi ve öğretmenleri olduğunu belirten Apuhan, şöyle konuştu:

"Hem çalışıyordum hem de hayvanlara bakıyordum. Sınavda iyi bir derece elde ettim. Çok mutluyum. Bunu önce aileme borçluyum. Babam bana çok destek oldu. Öğretmenlerimi ailem olarak görüyorum. Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Benim bir hayalim var. O da bilim insanı olmak. Bazıları bilim insanı olup başka ülkelere gidiyor ama ben ülkemde kalacağım."

Hatice Kübra Apuhan'ı ziyaretinde tebrik eden Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer, köyde oturan bir kız öğrencinin gösterdiği başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Apuhan'ın 90 sorunun 84'ünü doğru yanıtlayarak, il genelinde 8 bin 251 kişi arasında 10'uncu olduğunu vurgulayan Kezer, "Kızımızın bu başarısı göğsümüzü kabarttı. Hatice kızımız, eğitiminin sadece merkezde dört duvar arasında olmadığını, köy ortamında da kız çocuklarımızın bu denli başarı gösterebileceğini ispatladı." ifadelerini kullandı.

Hatice Kübra'nın babası Ahmet Apuhan, kızının başarısıyla mutluluk duyduğunu, aile büyükleri olarak köydeki kız çocuklarının okumaları için büyük gayret gösterdiklerini dile getirdi.

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