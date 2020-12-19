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Siirtli krosçular, bayanlarda ikinci, erkeklerde üçüncü oldu

SİİRT HABERLERİ  | 19.12.2020 15:01 | Son Güncelleme

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Bölgesel Kros Ligi final yarışması, 16 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.Bölgesel kros ligine, Gaziantep, Siirt, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinden toplam 14 takım katıldı.

Siirtli krosçular, bayanlarda ikinci, erkeklerde üçüncü oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Bölgesel Kros Ligi final yarışması, 16 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Bölgesel kros ligine, Gaziantep, Siirt, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinden toplam 14 takım katıldı. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bayan ve erkek sporcular, büyük bir başarı yakalayarak, bayanlarda ikinci, erkeklerde de takım halinde üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda ilk üçe giren sporcu ve kulüplere kupaları verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç sporcuları makamında kabul ederek, kendilerini kutladı. Olgaç, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilerek, kentte tüm spor dalları alanında çalışmaların devam ettiğini, spora ve sporculara bütçe imkanları dahilinde desteklerin devem edeceğini belirtti.

Siirtli krosçular, bayanlarda ikinci, erkeklerde üçüncü oldu

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