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  4. Siirtli öğrenciler şampiyon olmak için kulaç attı

Siirtli öğrenciler şampiyon olmak için kulaç attı

SİİRT HABERLERİ  | 17.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Siirt’te düzenlenen okullar arası yüzme şampiyonasında 150 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen okullar arası yüzme şampiyonasına 150 sporcu katıldı.

Siirt’te düzenlenen okullar arası yüzme şampiyonasında 150 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen okullar arası yüzme şampiyonasına 150 sporcu katıldı. 40 kız öğrencinin katıldığı şampiyonada dereceye girenlere ödül verildi.
Dönem dönem sporcular için çeşitli spor etkinlikleri düzenlediklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, gençler için her branşta sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti. Olgaç, "Biz burada yüzmeyi çocuklarımıza öğretiyoruz. Havuzumuz sporcularımızın emrindedir. Yüzmeyi Bilmeyen Kalmasın Projemiz vardı. Okullarda yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Havuzumuzda deneyimli antrenörlerimizin nezaretinde yüzmeyi öğretiyoruz bu çocuklara. Bütün çocuklarımızı yüzmeye bekliyoruz. Gelsinler yüzmeyi öğrensinler" dedi.
2 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini belirte 6. sınıf öğrencisi Hatice Astikrar adlı sporcu, hedefinin Avrupa da ülkemizin bayrağını göndere çekmek olduğunu söyledi. Astikrar, "Bugün okullar arası yüzme yarışması oldu ve ben burada birinci oldum. İlerde de Türkiye’de ve Avrupa da birinci olmayı hedefliyorum" diye konuştu.
Nisa Nur Çıtakadlı sporcu ise "Bugün yapılan okullar arası yarışmada ikinci oldum. Hedefim birinci olmaktı. Daha çok çalışıp birinci olacağım. Avrupa yarışlarında bayrağımızı temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Okullardan yüzme kursuna ve yoğun bir ilginin olduğunu belirten yüzme antrenörü Halil Taş, hedeflerinin Siirt’teki gençleri yüzme kurslarına yöneltip sportif alanda gelişimlerini sağlamak olduğunu söyledi. Taş, "Şuanda okullarda hayli bir ilgi var. Bu da bizi memnun ediyor. Okullarımız böyle ilgi alaka gösterdikleri için bütün okullara tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyi seviyelere gideceğiz. Yüzme sporunu okul ve okul dışında da yayacağız" dedi.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere madalya ve hediye takdim edildi.

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