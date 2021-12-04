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Siirt'te 10 yaşındaki çocuğun kafasına saplanan makas operasyonla çıkarıldı

04.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 10 yaşındaki çocuğun kafasına saplanan makas operasyonla çıkarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde çocuğun kafasına saplanan makas ameliyatla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğan köyünde oturan 10 yaşındaki Mesut Benek'in kafasına arkadaşıyla şakalaştığı sırada fırlatılan makas isabet etti.

Mesut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kafasına saplanan makasla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Makas, burada yapılan operasyonla çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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