Siirt’te 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince piyasa değeri 30 bin lira olan toplam 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt’in Kurtalan ilçesinde ikamet eden M.T. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla Batman’dan yasa dışı yollarla temin ettiği kaçak cep telefonlarını Kurtalan ilçesine getirerek piyasaya süreceği bilgisi alınmasıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yürütülen fiziki takip faaliyetleri neticesinde şüpheli, Batman-Kurtalan karayolu üzeri İncirlik köyü bölgesinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan arama sonucu piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konulmuş olup, şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

