YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt’te 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 14.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Siirt’te farklı suçlardan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 yıldır aranan ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A.’nın Uluköy’e geleceğinin öğrenilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi.

Siirt’te 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt’te farklı suçlardan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 yıldır aranan ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A.’nın Uluköy’e geleceğinin öğrenilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kapıkaya köyü nüfusuna kayıtlı Ü.A., kamu malına zarar verme , hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya bulundurma , silahla tehdit, basit yaralama, yaralama, basit yaralama, kamu malına zarar verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 6 yıldır aranan ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın jandarma suç araştırma timi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun zamandır yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Uluköy’e geleceğinin öğrenilmesi üzerine 13 Nisan 2020 günü köyde icra edilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan Ü.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Siirt’te 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Kuşadası’nın efsane bandosu moral konserlerine devam ediyor

Kuşadası’nın efsane bandosu moral konserlerine devam ediyor

Mersin Üniversitesi hastanesinde PCR testi yapılmaya başlandı

Mersin Üniversitesi hastanesinde PCR testi yapılmaya başlandı

Siirt Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:31
Öğle
12:18
İkindi
15:58
Akşam
18:54
Yatsı
20:14

Siirt Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Vitamin Eczanesi
Merkez
Yeşil Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Kurtalan’da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Kurtalan’da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Eruh’ta camiler ve kafeler dezenfekte edildi

Eruh’ta camiler ve kafeler dezenfekte edildi

Siirt’te 110 kişi futbolda aday hakem olmaya hak kazandı

Siirt’te 110 kişi futbolda aday hakem olmaya hak kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.